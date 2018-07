Copa no Brasil é a melhor de todos os tempos, diz BBC

Mal acabou e a Copa do Mundo de 2014 vai cavando o seu lugar na história. Em pesquisa realizada pela rede pública inglesa BBC, o Mundial realizado no Brasil foi eleito o melhor de todos os tempos pelos torcedores ingleses, com 39% dos votos.

Além disso, a Copa de 2014 caiu no gosto dos estrangeiros por outros motivos. Os gols marcados por Robin van Persie contra a Espanha, de Tim Cahill contra a Holanda e também do colombiano James Rodríguez nas oitavas de final contra o Uruguai foram essenciais para 44.1% dos internautas elegerem o Mundial como os com os melhores gols em todas as Copas.

Com 55.9% dos votos, a Copa no Brasil foi escolhida como a mais competitiva das 20 edições realizadas. Além disso, o Mundial foi eleito como o com mais surpresas (48.2%), mais dramática (38.6%) e também a competição com o maior número de partidas inesquecíveis (49.7%).

Das nove perguntas da enquete, o Mundial de 2014 só ficou atrás em três quesitos. A Copa ficou em terceiro lugar de resultados controversos (19.5%), na segunda posição de jogadores que ganharam os prêmios de protagonistas (22.8%) e apenas na sexta colocação da edição com os melhores jogadores (5.5%).