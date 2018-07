Copa no Brasil é sucesso de público com segunda maior média da história

A Copa do Mundo no Brasil não ficou restrita apenas às decisões nos últimos minutos, aos muitos gols e aos recordes dentro de campo. O torneio também ficará marcado pelo sucesso de público nos estádios. No total, 3.429.873 torcedores compareceram às 12 arenas. A média de 53.592 espectadores em cada uma das 64 partidas é a segunda maior na história da competição, inferior apenas à edição dos Estados Unidos, em 1994, de 68.991 pessoas por jogo (3.587.538 em 52 partidas).

O dado mais interessante, porém, é que a Copa no Brasil quase não teve assentos vazios nos jogos. A ocupação nos estádios chegou a 98,41% em média, fazendo com que as 32 seleções disputassem partidas sempre com a casa cheia - apenas 55.386 cadeiras não foram tomadas durante a competição.

O Maracanã foi o estádio campeão de ocupação, com 99,24% dos 74.738 assentos tomados durante as sete partidas disputadas ali. Houve lotação máxima em dois jogos: na estreia da Argentina, na vitória por 2 a 1 sobre a Bósnia, e na decisão do Mundial, no duelo entre Alemanha e Argentina.

Para a concessionária que administra o Maracanã, a elevada taxa de ocupação não está ligada apenas à boa infraestrutura do local. "É inegável também que a magia do estádio continua presente, encantando os torcedores", diz a Odebrecht.

Na segunda colocação ficou o Beira-Rio, em Porto Alegre, que recebeu cinco jogos da competição. Em terceiro lugar veio a Arena Corinthians, em São Paulo, que teve uma média de 99,07% de ocupação. "Desde o sorteio nós já sabíamos que São Paulo teria alguns dos melhores jogos da Copa. Também vale lembrar que era um estádio novo, que teve grande visibilidade, e todo mundo queria ver um jogo na Copa lá", lembra Nádia Campeão, vice-prefeita e coordenadora municipal da Copa na cidade.

O que também ajudou a capital paulista foi a presença de quatro campeões mundiais nos jogos (Brasil, Argentina, Uruguai e Inglaterra). "Procuramos montar planos operacionais para oferecer conforto e segurança aos torcedores desde a ida até o período que ficavam no estádio. Isso também ajudou a ter uma ótima ocupação da arena", diz Nádia Campeão.

A Arena Pernambuco foi o estádio com menor ocupação (96,17%). "Estamos satisfeitos. Costa do Marfim x Japão começou às 22h de um sábado e Alemanha x Estados Unidos ocorreu debaixo de um temporal, o que dificultou o acesso à arena, localizada a 20 quilômetros do centro do Recife", conta Ricardo Leitão, Secretário da Copa em Pernambuco.