Craques da Copa do Mundo batem um bolão com público feminino

Com o fim da fase de grupos da Copa do Mundo, times reconhecidos não só pelo futebol, mas também pela beleza, acabaram sendo eliminados. Nessa lista entram a Espanha de Piqué e Xabi Alonso, a Itália de Andrea Barzagli e Claudio Marchisio e Portugal de Cristiano Ronaldo e Miguel Veloso.

A eliminação precoce deixou algumas torcedoras chateadas. "O Cristiano Ronaldo foi embora, mas é o mais lindo. Uma pena. Cristiano, um beijo para você", brincou Maria Auxiliadora, atendente de 52 anos.

As que esperam um "jogo bonito" das oitavas de final em diante, no entanto, não precisam ficar desapontadas. Enquanto passeavam e curtiam o centro de São Paulo ontem, as brasileiras e estrangeiras votaram nos seus jogadores preferidos - no quesito beleza. Diante da variedade de votos, não foi possível eleger um campeão. Mas os gregos foram bem cotados.

"O galã dessa Copa é o (Panagiotis) Kone (meio-campista grego)", garantiu a estudante Jéssica Dias, de 21 anos. Apesar de concordarem, as amigas que estavam com ela têm um leque mais amplo. Segundo elas, os mais bonitos estão na América do Sul.

"Eu gosto do David Luiz, com aquele cabelinho fofinho dele. Ele é para casar", garantiu Carina Mariano, professora de 23 anos. "Eu também acho lindo o David Luiz e voto no (Gonzalo) Higuaín, da Argentina", opinou a "hermana" Débora Herrero, atriz de 30 anos, arrastando a sardinha para o seu lado. E o ídolo Lionel Messi? "Ele é feio, pelo amor de Deus", afirmou Carina, ao que Débora rebateu: "Mas ele joga muito bem...".

Embora seja mais baixo do que todos os jogadores citados e não tenha os olhos claros dos europeus, Messi não foi lembrado apenas pelo bom futebol. Após a decepção com Cristiano Ronaldo, Maria Auxiliadora decidiu olhar para frente e votar no seu preferido a partir de agora. Do Brasil? Nem pensar. "O Messi é lindo. Os brasileiros, só simpáticos", disse.

"Tem de votar só em homens ou pode ser em time feminino?", perguntou Bruce Suilverman, de 55 anos, treinador de futebol feminino, que acompanhava um grupo de americanas. Com a negativa, respondeu, brincando: "Isso é machismo". Indiferentes ao treinador, elas escolheram os Diegos, Forlán e Lugano, do Uruguai.

Márcia Crepaldi, securitária de 37 anos, e sua filha, Kimberly Crepaldi, de 15, apontaram o goleiro Manuel Neuer, alemão, como o vencedor. Elas, aliás, adoram o time inteiro. "Alemanha ganha de qualquer adversário em beleza. Tem ainda o (Mario) Goetze, que é lindo", disse a filha. "Apesar de eu torcer para a Alemanha, gosto do (Olivier) Giroud, da França."

FRANCÊS, SUÍÇO..

Um grupo de seis amigas (uma suíça, uma polonesa, uma americana, uma alemã e duas brasileiras) também votou no francês - e em outros cinco jogadores. Elas não conseguiam concordar em qual era o mais bonito nesta segunda fase.

"Onde está ‘my lover’?", perguntou uma sobre Giroud. "Podemos ver a seleção da Suíça?", disse outra, procurando o meio-campista Granit Xhaka. "Você tem um gosto estranho", rebateu ainda outra, sobre a escolha da colega.