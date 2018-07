David Luiz aparece entre os três melhores da primeira fase

Um craque colombiano, um zagueiro brasileiro, nenhum artilheiro. A Fifa divulgou na manhã desta sexta-feira a sua escolha dos melhores jogadores da primeira fase da Copa do Mundo. A eleição é baseada em análises estatísticas das imagens capturadas pela Fifa durante os jogos da fase de grupos e é elaborada por uma das patrocinadoras da entidade.

O único brasileiro entre os 6 melhores selecionados foi o zagueiro David Luiz, cotado com nota 9.69 numa escala de 0 a 10. Ele é ranqueado como o terceiro melhor da primeira etapa do Mundial, atrás apenas dos meias James Rodríguez, da Colômbia, com 9.79, e Perisic, da eliminada Croácia. David Luiz é seguido por Karim Benzema, da França, Arjen Robben, da Holanda, e Van Buyten, da Bélgica.

Na seleção da Fifa, David Luiz e os outros cinco melhores aparecem mais uma vez. Thiago Silva também é elencado como um dos zagueiros do time ideal da primeira fase. A lista tem ainda o goleiro nigeriano Vincent Enyeama, o francês Mamadou Sahko, o suíço Xherdan Shaqiri e o alemão Philipp Lahm.

Nenhum dos artilheiros da Copa do Mundo, Neymar, Thomas Müller ou Lionel Messi, aparece no ranking. O brasileiro é apenas o terceiro colocado em desempenho entre os atacantes. O argentino aparece logo atrás, no quarto lugar, seguido pelo holandês Van Persie e pelo ganês Gyan.