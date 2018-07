David Luiz é dúvida na seleção brasileira contra o Chile

O zagueiro David Luiz é dúvida para a partida da seleção brasileira neste sábado, contra o Chile, no Mineirão. Ele participou apenas de uma parte do treino realizado nesta sexta-feira no Sesc Venda Nova, em Belo Horizonte - cobranças de pênalti e treinamento tático - e sua presença no jogo de oitavas de final não está garantida. David Luiz reclama de uma lombalgia.

O último treino preparatório para o jogo com os chilenos foi fechado. A imprensa só teve acesso à fase final, quando os jogadores realizaram o tradicional rachão de véspera de partida. O goleiro Julio Cesar, enquanto seus companheiros faziam a descontraída atividade, treinava saídas de gol separadamente. Na parte final, entrou no rachão.

David Luiz sentiu dores nas costas no treino de quinta-feira, realizado na Granja Comary, em Teresópolis. Saiu antes do final da atividade. Logo depois, a CBF informou que o caso não era grave. Se ele não puder enfrentar os chilenos na partida marcada para as 13 horas deste sábado, no Mineirão, Dante deverá entrar na zaga ao lado do capitão Thiago Silva.

O treino no Sesc Venda Nova teve início às 13 horas, mas os jornalistas só tiveram acesso ao interior do clube 1 hora depois. Por cerca de 30 minuto, puderam assistir ao rachão e depois Daniel Alves e Neymar cobraram algumas faltas com o goleiro Jefferson no gol.

Como sempre ocorre nos treinamentos da seleção, dezenas de torcedores se aglomeraram nas três entradas do Sesc Venda Nova, na esperança de ter acesso aos jogadores. Os gritos de "libera, libera", no entanto, não foram atendidos.