Definidas as oitavas da Copa, confira os possíveis cruzamentos

Com o fim da fase de grupos, os oito confrontos dos 16 melhores times da Copa do Mundo estão definidos. Com vários favoritos caindo pelo caminho, os embates de destaque são os confrontos entre sul-americanos. O favorito Brasil, encara o Chile e o Uruguai, abalado com a perda de Suárez, encara a Colômbia. Um duelo de "zebras" também estará presente com Costa Rica e Grécia. Confira todos os jogos das oitavas e confira os possíveis cruzamentos até a final da Copa do Mundo.

O Estadão vai acompanhar ao vivo todos os jogos das oitavas de final da Copa do Mundo começando com o confronto entre Brasil e Chile, no sábado, às 13h. Confira no nosso blog 24 horas todas as novidades do Mundial em tempo real!