Del Bosque prepara mudanças na Espanha e deve barrar Casillas Sob os olhares atentos do presidente da Federação Espanhola de Futebol, Ángel Villar, a seleção da Espanha fez na manhã deste sábado o seu último treino no CT do Caju, em Curitiba - no domingo, a atividade será já na Arena da Baixada, local da partida de segunda-feira contra a Austrália, no encerramento da primeira fase da Copa do Mundo.