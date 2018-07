Delegação de Gana recebe prêmio atrasado após ameaça de greve

A pressão feita pelos jogadores de Gana para que a premiação fosse paga pela Associação Ganesa de Futebol deu certo. A reportagem do Jornal Nacional, da TV Globo, desta quarta-feira, filmou o momento em que a comitiva enviada pelos dirigentes africanos chegou ao hotel onde a delegação está hospedada, em Brasília, e distribuiu o bicho da Copa do Mundo para os atletas.

A comitiva desembarcou na capital brasileira por volta das 20h e se encaminhou diretamente ao hotel. Após a chegada dos representantes, os jogadores se encaminharam um dos quartos do local para retirar o dinheiro enviado. De acordo com a Agência France Press, a premiação, que gira em torno de US$ 3 milhões (R$ 6,7 milhões), foi dividida para que cada atleta recebesse US$ 100 mil (R$ 220 mil).

Antes do pagamento ser realizado, o elenco ameaçou não fazer o jogo contra Portugal por discordar da decisão da federação de futebol local de pagar os jogadores por meio de depósito em conta. Eles exigem pagamento em dinheiro, sob a alegação de que é uma tradição em Gana. Para pressionar a federação, o grupo não treinou nesta terça-feira.