Derrota de Camarões para Croácia teria sido manipulada, diz revista

A suspeita de manipulação de resultados volta a rondar a Copa do Mundo. Neste domuingo, a revista alemã Spiegel revela que o time de Camarões poderia ter vendido a derrota de 4 x 0 para a Croácia, no grupo do Brasil na primeira fase do Mundial.

A revista aponta que um apostador conhecido dos serviços de inteligência teria declarado que o jogo seria 4 x 0, antes mesmo de a partida começar. O resultado acabou sendo confirmado. "Há sete maçãs podres nesse time camaronês", afirmou o apostador ao ser questionado pela revista.

Apostadores tem sido alvo de investigações por parte da Interpol por ter, no passado, comprado resultados em jogos internacionais, pagando jogadores e árbitros. Com um resultado pré-determinado, os apostadores aplicam seu dinheiro pelo mundo, com amplos benefícios.

A Fifa indicou que não recebeu qualquer tipo de informação de serviços de inteligência, não detectou qualquer anomalia no resultado e nem nas casas de apostas.

Ainda no primeiro tempo, o jogador Alex Song foi expulso, quando a partida estava apenas 1x 0 para a Croácia. Sem qualquer motivo aparente, o africano deu um golpe contra o croata Mandzukic. No segundo tempo, a Croácia ampliou para 4 x 0.

Na semana passada, o jogo entre Brasil x Camarões foi considerado como de "alto risco" pela Fifa por conta do risco de manipulação de resultados. O time africano já estava desclassificado, os jogadores brigavam entre si e quase não viajaram ao Brasil por falta de pagamento. Para a Fifa, essas são condições ideais para a atuação de grupos que tentam influenciar no resultado da partida. "Existe uma vulnerabilidade", declarou Ralf Mutschke, chefe de segurança da Fifa.