Deschamps elogia França, mas pede pés no chão após goleada

Brasil, Espanha, Alemanha, Itália e Argentina eram apontados pela maioria dos torcedores e especialistas como principais favoritos ao título da Copa do Mundo . Os donos da casa e os vizinhos não empolgam, os espanhóis já estão eliminados, a Itália claudica e a Alemanha foi a única que mostrou volume de jogo consistente. Enquanto isso, a França chegou sem alarde e marcou oito gols em dois jogos onde dominou totalmente as ações. Seria isso motivo suficiente para elevar a equipe campeã de 1998 ao posto de favorita?

O técnico Didier Deschamps ainda não aceita falar sobre o assunto. Após golear a Suíça por 5 a 2 e chegar à liderança do grupo E, os franceses começam a chamar atenção pela consistência apresentada, mas o técnico prefere manter os pés no chão e evita um discurso muito otimista.

"Somos competitivos. Hoje tivemos a chance de mostrar isso, foi um bom teste e não foi fácil apesar do placar. Passamos nesse teste, mas teremos outros. A impressão que tenho após esse jogo é mais do que positiva. Temos que relativizar esse ponto de vista porque em cinco dias teremos outro jogo complicado", disse o técnico, referindo-se à partida contra o Equador.

Apesar de não querer trazer o clima de euforia ao grupo, Deschamps não economizou no elogio aos jogadores após a sólida performance na Fonte Nova, que deixou a equipe muito próxima de garantir a liderança do grupo, o que deve evitar um confronto com a Argentina nas oitavas de final.

"Foi um bom dia para nós, durante 75 minutos a Suíça foi bem mas exercemos uma pressão no meio-campo. Tivemos um ataque muito rápido e veloz que trouxe problemas para a equipe. Pode-se dizer que foi uma equipe mais forte contra uma não tão forte, mas não foi assim, prefiro pensar que jogamos com uma grande equipe."