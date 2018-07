Destaque francês, Pogba não teme Alemanha ou Brasil

Eleito pela Fifa o melhor jogador da vitória da França por 2 a 0 sobre a Nigéria, pelas oitavas de final da Copa do Mundo, o meia Pogba diz não temer encontrar a Alemanha nas quartas de final ou o Brasil na semifinal. O jogador da Juventus, da Itália, marcou o primeiro gol dos franceses, aos 33 minutos do segundo tempo, na partida desta segunda-feira, no estádio Nacional Mané Garrincha, em Brasília.

"Somos a França, nós não tememos ninguém. Qualquer seleção que nos enfrentar, nós vamos dar todo o nosso suor e disputar para vencer", respondeu, quando questionado sobre um possível jogo contra a Alemanha nas quartas de final.

O meia também disse que seria "um prazer" enfrentar o Brasil e disse ter boas lembranças do rival. "Eu me lembro que quando era menino eu vi a final com o Brasil em 1998. Há sempre a rivalidade e para mim, certamente, seria um prazer jogar contra o Brasil se chegarmos na semifinal".

Um dos destaques da classificação francesa, Pogba também elogiou a atuação da equipe e fez questão de dividir o mérito com os companheiros. "Estou muito contente com o desempenho da nossa equipe. Fomos unidos e essa foi a nossa força. Fui eleito o melhor da partida, mas o certo é dividir com todos. Foi por isso que recebi esse troféu".