Di María faz treino decisivo para definir sua escalação na final

O último treino da Argentina antes da final da Copa, em São Januário, no começo da noite deste sábado, será fundamental para definir a participação de Ángel Di María na final da Copa do Mundo contra a Alemanha. O técnico Alejandro Sabella afirmou que o desempenho do jogador do Real Madrid e a maneira como ele vai se comportar em relação à lesão muscular da qual se recupera serão decisivos para sua escalação. "Esse treino é fundamental", disse o treinador. A confirmação da presença do jogador deve ser feita, no entanto, apenas momentos antes da decisão de domingo, no Maracanã. Se Di María não se recuperar, Enzo Pérez, que atua no Benfica, deverá ser mantido na equipe.

Nos quinze minutos iniciais da preparação que puderam ser presenciados pela imprensa, Di María treinou normalmente com o grupo. Participou do aquecimento e bateu bola com Lavezzi, Mascherano e Messi. Cerca de 50 torcedores se concentraram do lado de fora do Estádio na esperança de se aproximar dos ídolos, o que não aconteceu.

Di María sofreu uma lesão muscular na coxa direita na partida contra a Bélgica pelas quartas de final. Por se tratar de uma lesão de grau um, a mais leve, o departamento médico da seleção afirmou que o caso deveria ser avaliado dia a dia e o jogador teria chances de disputar a final. Nesta sexta-feira, o meia usou sua conta pessoal no Twitter para comentar sua recuperação e usou a palavra "milagre" para estar na final. "Os milagres existem, existiram e existirão e nós vamos pelo nosso. Neste domingo, CUSTE O QUE CUSTAR. Vamos Argentina!!!", escreveu o jogador.