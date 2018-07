Diego Maradona: 'Temos mais fome de glória que os alemães'

Diego Maradona vê um diferencial entre Argentina e Alemanha na final deste domingo, 13, no Maracanã, a favor dos sul-americanos. "Temos mais fome de glória que os alemães e, em uma final, o coração sai pela boca", opinou o eterno ídolo argentino em seu programa "De zurda" (De canhota), exibido pela tevê venezuelana, na noite de sábado, 12.

O ex-técnico da Argentina, que comandou a equipe na Copa do Mundo de 2010, quando os argentinos foram derrotados pelos mesmos rivais deste domingo, 13 - levaram de 4 a 0 nas quartas de final na África do Sul -, afirma que as chances da seleção do seu país crescem se Di María for confirmado para a final no Maracanã. "Se Fideo (apelido de Di María) jogar, temos grandes chances de fazer mais danos à Alemanha", afirmou Maradona.

O meia do Real Madrid está em fase final de recuperação de uma lesão muscular sofrida na partida contra a Bélgica pelas quartas de final. Depois de ter desfalcado a equipe na semifinal contra a Holanda, Di María corre contra o tempo para se recuperar e jogar pelo menos alguns minutos da decisão da Copa.

Maradona também reafirmou a importância do jogo coletivo e a presença do superastro Lionel Messi. "Toda a equipe tem de ajudar Messi a trazer a Copa", declarou o ex-jogador, em uma mensagem para a seleção argentina.