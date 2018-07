Dilma Rousseff defende uma 'renovação' no futebol brasileiro

Em entrevista apresentada hoje pela CNN, a presidente Dilma Rousseff defendeu uma "renovação" no futebol brasileiro que interrompa a exportação de bons jogadores do país e sirva como um elemento de atração de espectadores aos estádios, especialmente os que foram construídos para a Copa do Mundo.

"O Brasil não pode mais continuar exportando jogador. Exportar jogador significa não ter a maior atração para os estádios ficarem cheios", ressaltou. "Qual é a maior atração que um país que ama o futebol como o nosso tem para ir num jogo de futebol? Ver os craques. Tem craques no Brasil que estão fora do país há muito tempo." Segundo ela, um país com a paixão pelo futebol como a do Brasil "tem todo o direito de ter seus jogadores aqui e não tê-los exportados".

A defesa da renovação do futebol foi feita em resposta a uma pergunta sobre os elevados gastos com a Copa do Mundo –US$ 14 bilhões comparados a US$ 4 bilhões usados na África do Sul em 2010. A presidente afirmou que os estádios consumiram apenas US$ 4 bilhões do total e comparou o valor aos US$ 850 bilhões gastos pelas três esferas do governo com saúde e educação entre 2010 e 2013.

O restante dos recursos foi aplicado em obras que eram necessárias, como aeroportos, sustentou a presidente.

Dilma reconheceu que a Alemanha “jogou muito bem” na partida em que derrotou o Brasil por 7 a 1, anteontem, e que felicita a primeira-ministra Angela Merkel pela vitória. “Quando você perde, você tem de cumprimentar o adversário. Não é uma guerra, é um jogo, e é por isso que o futebol encanta", observou. "Então eu vou cumprimentar a Angela Merkel e dizer para a chanceler que o time dela jogou muito bem. E ela esteja de parabéns."