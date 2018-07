Dois colombianos invadem o Maracanã e são detidos

Dois colombianos conseguiram invadir o Maracanã noite desta sexta-feira, 11, por volta das 23 horas. A Polícia Militar informou na manhã deste sábado que os dois homens rondaram o estádio até conseguir uma brecha para entrar sem serem notados.

"O policiamento está normal, não há isolamento ainda. As pessoas ficam ali até tarde tirando fotografias. Esses dois estavam mal intencionados e invadiram", disse o tenente-coronel Edson Duarte, comandante do 4º Batalhão da PM, responsável pelo policiamento da área.

Um dos colombianos foi detido ao tentar furtar um laptop de uma equipe de TV japonesa que estava no centro de mídia. O jornalista dono do equipamento chegou na hora e gritou por ajuda. Seguranças chegaram rapidamente e o detiveram. Outro colombiano foi encontrado em outro ponto do Maracanã e disse que estava lá só para tirar fotos. Eles foram encaminhados para a 17ª DP. O primeiro ficou preso por tentativa de furto e o segundo, liberado.

Nesta sexta-feira, o secretário de Segurança Pública, José Mariano Beltrame, anunciou para o dia da final da Copa, o maior esquema de segurança que o Brasil já viu, com 25.787 agentes de segurança, sendo 4.000 no entorno do Maracanã e 1.600 seguranças particulares só no interior do estádio, para evitar brigas e tentativas de invasão ao gramado.

O policiamento só será reforçado a partir das 23 horas deste sábado, horário também do início dos bloqueios ao redor do Maracanã.