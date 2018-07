'É uma dor para a vida inteira', lamenta argentino Mascherano

O volante Mascherano começou a chorar no meio do gramado do Maracanã assim que o árbitro Nicola Rizzoli apontou o final da Copa e a vitória da Alemanha. Em sua terceira Copa do Mundo, novamente não conseguiu levantar a taça. Capitão de fato, embora a tarja fique simbolicamente com Lionel Messi, o volante Mascherano avaliou que a tristeza pela derrota na Copa vai ficar para toda a vida.

"Estou orgulhoso por ter participado deste grupo. Dói porque queríamos levar a Copa e representamos o país do melhor modo que conseguimos. A dor vai ser para a vida toda", avaliou o jogador do Barcelona.

Aos 30 anos, Mascherano reconhece que será difícil disputar a Copa da Rússia, em 2018. E agradeceu a participação da torcida que, a exemplo do que havia acontecido em todos os jogos da Argentina, incentivou a equipe até o final do jogo.

"Hoje ficamos sem nada, mas demos tudo que poderia dar. Eu me coloco no lugar do público e sei que eles vão reconhecer. Sabíamos que seria nossa oportunidade, mas o futebol tem dessas coisas. Demos tudo de nós", disse Mascherano.

O jogador do Barcelona afirma que a Argentina fez um bom jogo, teve boas oportunidades - Rodrigo Palacio perdeu uma chance frente a frente com o goleiro Neuer no primeiro tempo da prorrogação -, mas faltou sorte no final da partida. "Acredito que nos faltou aquela gotinha de sorte e eles tiveram. Por isso, a Copa é deles", disse o jogador.