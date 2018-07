Eliminado, técnico da seleção croata vê Copa 'positiva' para a equipe

Jogadores de alto nível como Mario Mandzukic, centroavante do Bayern de Munique, e os meias Modric e Rakitic, respectivamente de Real Madrid e Barcelona, estão indo embora da Copa do Mundo. Afinal, com duas derrotas (para Brasil e México) e apenas uma vitória sobre Camarões, a Croácia não conseguiu a classificação pelo Grupo A e está eliminada do Mundial.

Mesmo assim, o técnico Niko Kovac aponta que a Copa foi proveitosa para os croatas. "Nós temos que voltar para a casa agora, mas a vida continua. Foi uma Copa do Mundo muito positiva para nós, nós deu um novo ânimo e nós jogamos muito bem. Meus jogadores estiveram muito bem na competição, não posso culpá-los. Jogamos um futebol atrativo", comentou o treinador. Depois de jogar os Mundiais de 1998, 2002 e 2006, a Croácia havia falhado na classificação à Copa da África do Sul, em 2010.

"Garantir a vaga para Copa do Mundo já foi um grande sucesso para a Croácia. Este era um grupo difícil e estávamos na disputa até o fim. Vamos analisar nossas fraquezas e tentar corrigi-las. Vamos continuar trabalhando duro. Não vejo razão para parar o nosso desenvolvimento, que vinha bem", comentou Kovac, que assumiu o cargo antes da repescagem das Eliminatórias, quando a Croácia eliminou a Islândia.

Comentando sobre a derrota para o México, por 3 a 1, nesta segunda-feira, o técnico croata destacou que, ainda que a vitória mexicana tenha sido justa, seu time não mereceu perder por um placar tão elástico na Arena Pernambuco. "Nós estivemos no jogo durante um longe tempo, mas dois lances de bola parada foram decisivos hoje (segunda). Nós não estávamos mal, mas o México era melhor do que a gente. O placar dá a impressão de que foi pior do que realmente foi", lamentou ele.