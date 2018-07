'Entrei para história das Copas pelo lado ruim', diz Julio Cesar

Herói na partida contra o Chile, quando defendeu dois pênaltis, Julio Cesar lamenta encerrar sua participação em Copas com a marca de 14 gols sofridos. No segundo Mundial que o Brasil organiza, novamente um goleiro sai de cabeça baixa. Em 1950, o fracasso diante dos uruguaios na decisão do Maracanã foi colocado nas costas de Barbosa, que teria falhado no segundo gol, o de Ghiggia. Desta vez, o goleiro do Brasil não cometeu nenhum erro que comprometesse a atuação da seleção, mas o fato de ter sofrido 14 gols pesa em sua carreira. Será lembrado por isso para sempre. Somente na surra para a Alemanha, Julio Cesar amargou sete gols. Sofreu outros três na derrota diante da Holanda, neste sábado, em Brasília, somando 10 gols. Ainda teve de buscar a bola nas redes contra Croácia, Camarões, Colômbia e Chile. "Tem jogadores que entram para a história pelo lado bom, e outros pelo lado ruim. Eu entro pelo lado ruim nesta Copa do Mundo no Brasil, mas consciente de que fiz de tudo para estar aqui. Agradeço ao Papai do Céu pela oportunidade que me deu de disputar essa Copa em casa", disse o goleiro que também se redime dos erros de quatro anos antes na África do Sul. "Mas claro que é triste como tudo terminou, particularmente para mim. Um goleiro tomar 14 gols numa Copa do Mundo é complicado. Mas tenho minha a consciência tranquila, vou poder dormir tranquilo, consciente de que dei o máximo."

Julio admitiu que encerra nesta derrota contra a Holanda sua participação pelo Brasil, e disse que agora vai conversar com a família para saber sobre seu futuro. O goleiro tem contrato com o Toronto, do Canadá, até o fim do ano, mas não descarta a possibilidade de voltar ao Brasil antes disso. "Tenho de conversar com minha família para saber o que fazer. Ainda não posso dizer nada. Estamos todos tristes. O sentimento de agora é mais forte do que o de quatro anos antes, porque provavelmente foi minha última Copa do Mundo. Aos 35 anos, tenho de ser honesto e falar que fica difícil disputar a Copa de 2018, até em termos de motivação."