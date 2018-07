Espanhóis prometem dedicação na despedida contra Austrália

Apesar do evidente desânimo após a eliminação precoce da Copa do Mundo, os jogadores da Espanha prometem empenho e vontade na despedida da seleção do Mundial, segunda-feira, contra a Austrália, na Arena da Baixada, em Curitiba. Pelo menos foi o que garantiram o zagueiro Albiol e o meia David Silva, em entrevista coletiva na tarde deste sábado, no CT do Caju, na capital paranaense.

"Precisamos vencer porque representamos um país inteiro. Temos de dar o máximo. Aqueles que jogarão contra a Austrália, com certeza, estarão ansiosos para vencer e conseguir os três pontos", disse Albiol, que tem sido reserva na disputa da Copa.

David Silva seguiu o discurso do companheiro. "É duro voltar para casa tão cedo, mas precisamos terminar bem essa Copa", afirmou o jogador, que foi titular nas derrotas para Holanda e Chile.

Ainda de acordo com o meia do Manchester City, o fracasso da equipe no Mundial não foi por causa do desgaste físico dos jogadores. "Ninguém está cansado. Nós ganhamos duas Eurocopas e uma Copa do Mundo e os calendários foram os mesmos. A equipe não foi bem. Tem que saber perder e não procurar desculpas", explicou David Silva.

Apesar da necessidade de renovação do elenco, Albiol disse que pretende continuar na seleção. "Após a Copa do Mundo, há sempre jogadores que saem da equipe. É claro que teremos coisas novas na seleção. Isso é natural", disse o zagueiro do Napoli. "Eu tenho 28 anos e quero me manter disponível para seleção sempre que me quiserem."