Eto'o apareceu muito mais para discutir do que jogar na Copa

O camaronês Samuel Eto’o chegou à Copa como um dos astros do futebol africano. O jogador de 33 anos deve ter disputado seu último Mundial – e a despedida foi a mais melancólica possível. O jogador do Chelsea viu sua seleção ser eliminada na primeira fase, sem que ele marcasse um gol sequer.

O atacante atuou em apenas um jogo e, nas outras duas partidas, ficou no banco de reservas, machucado. Antes da Copa, foi o líder do elenco na discussão com a federação camaronesa para definir o valor da premiação aos atletas no torneio. Por conta da briga, a delegação chegou a adiar o voo para o Brasil, até que se acertaram e vieram. Para pouco fazer.