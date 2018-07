Ex-jogador da seleção  é internado e está em estado grave

SÃO PAULO - Em um evento com colecionadores de álbuns de figurinhas da Copa do Mundo, Marinho Chagas, um dos principais jogadores da seleção brasileira e titular na Copa de 1974, passou mal e foi levado às pressas para a Unidade de Pronto-Atendimento Oceania de João Pessoa onde está entre a vida e a morte.

Segundo testemunhas presentes no evento, Chagas conversava com algumas pessoas ao redor da mesa quando começou a vomitar sangue e foi imediatamente levado ao hospital.

Durante o atendimento, os médicos tiveram dificuldades para estabilizar o quadro clínico do ex-jogador que foi transferido para o Hospital de Emergência e Trauma da Paraíba, melhor preparado para este procedimento. Chagas será submetido a um exame de endoscopia para que os médicos identifiquem o local do sangramento, após isso será feitam uma cauterização para estancar o sangue.

ALCOOLISMO

Com grande parte da carreira vivida no Botafogo, Chagas repetiu os passos de Garrincha, ex-ídolo da equipe carioca, dentro e fora de campo. Depois da aposentadoria, o lateral teve problemas com o consumo de álcool e ficou com a saúde debilitada.No último ano, Chagas ficou dez dias internado na UTI de um hospital em Natal, devido a uma hemorragia digestiva.