Fabio Capello garante goleiro e esconde time contra Bélgica

A Rússia pode ter mudanças para a partida com a Bélgica, mas não no gol. A garantia do técnico Fabio Capello, que neste sábado concedeu entrevista após o treino de reconhecimento do gramado do estádio do Maracanã.

O treinador, porém, não quis revelar as possíveis alterações. "Eu faço a escolha de acordo com o adversário, e com o esquema tático durante o jogo. Tenho 23 jogadores à disposição", disse. Capello voltou a garantir a presença de Akinfeev no gol. "Não pensei em substituí-lo em momento algum."

O capitão Berezutski também defendeu o goleiro, que falhou na estreia contra a Coreia do Sul. "Apesar de ser jovem, é um excelente goleiro, tem bastante experiência. Agora precisamos nos recuperar", comentou o defensor. "Todas as condições foram oferecidas a nós, estamos nos sentindo responsáveis diante do nosso povo, tranquilos quanto à partida. Na primeira havia a ansiedade, agora estamos prontos."

Capello elogiou bastante o adversário deste domingo. "Nas eliminatórias, foi a seleção que mais surpreendeu. É equilibrada, muito forte e com habilidades individuais. É uma seleção muito compacta e perigosa nas jogadas de bolas paradas", analisou. "Mas confio no meu time."

O técnico prevê um jogo aberto. "Acho que as duas seleções têm de sair para o jogo. Não é porque eles (belgas) ganharam a primeira partida que terão vantagem, eles também terão de jogar bem."