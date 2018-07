Falcao García exalta James Rodríguez e festeja classificação

Fora da Copa do Mundo por causa de lesão, Falcao García comemorou a inédita classificação da Colômbia às quartas de final e exaltou James Rodríguez, que o substituiu na posição de homem-gol na sua seleção. O time avançou no Mundial ao derrotar o Uruguai por 2 a 0, neste sábado, no Maracanã.

"É histórico, primeira vez que nossa seleção da Colômbia estão nas quartas de uma Copa do Mundo. Agradeço a Deus por isso", celebrou o atacante, em sua conta no Twitter. Falcao exaltou também o golaço marcado por Rodríguez, que virou o novo artilheiro da Copa, com cinco gols. "O gol que James acaba de marcar é o mais bonito da Copa, de longe".

A empolgação também tomou conta de ex-jogadores ilustres da Colômbia, como Valderrama e Asprilla. "Obrigado, garotos. É uma emoção muito grande na minha vida, antes como jogadores e agora como fã número 1. Estamos nas quartas", festejou o icônico jogador da geração colombiana da década de 90.

Outro expoente desta geração, Asprilla também enalteceu a performance de James Rodríguez. "James demonstrou uma maturidade impressionante, apesar da sua pouca idade. Somos Colômbia! Obrigado, garotos. Este é um momento histórico. Que jogaço! Estamos nas quartas", comemorou.

Até a cantora Shakira, uma das colombianas mais famosas do mundo, celebrou o feito histórico da seleção do seu país. "Chegamos às quartas!! James, muito obrigado!! É o melhor jogador da Copa!! Ospina, simplesmente espetacular!!", disse a cantora, referindo-se ao artilheiro e ao goleiro colombiano.