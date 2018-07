Fan Fest no Rio e em São Paulo ficam lotadas para ver a classificação

Ela não foi grande, mas a torcida do Chile marcou presença na Fan Fest de São Paulo - mesmo que a comemoração do gol da seleção do país não chegou a se sobressair na multidão. Para Os irmãos Lizardo Perez, de 38 anos, e Aldo Perez, é hora de ir embora, lamentam. Os dois vieram com o pai e dois amigos de carro para o Brasil para acompanhar a Copa. Foram quatro dias até Cuiabá, dois até o Rio e mais um para chegar a São Paulo.

"O Chile agora tem um time que joga parelho. Mas vamos embora", disse Lizardo. Eles começariam a viagem de volta à cidade de Concepcion neste sábado mesmo. "Eu vim ver o Chile ganhar a Copa, mas não deu", disse Aldo.

O pai preferiu ficar no hotel, com medo, mas os dois foram assistir à partida sem medo na casa do inimigo, ao lado de um multidão de brasileiros. Antes mesmo de começar o jogo, o local já estava lotado, com 25 mil torcedores. Mas o clima foi tranquilo até o fim. O microempresário Francisco Fredes, de 47 anos, andava pelo espaço entre gozações e pedidos de foto. "Mas se o Chile ganhasse, não sei o que se passaria", brincou ele, que fica até o dia 7 no Brasil. "Estava confiante quando planejei a viagem. Mas o certo é que o Brasil não vai mais querer jogar contra o Brasil. Agora não é mais como antes."

Na maior parte do jogo, o silêncio e a apreensão dominou o clima da Fan Fest de São Paulo. A assessora de imprensa Raira Diniz, de 21 anos, quase passou mal durante o jogo, segundo ela. A cada lance de gol, jogada errada ou certa, ela mordia a camiseta, esbravejava e gritava. "Passo mal durante o jogo, quase não consigo ver." O medo de enfartar foi a explicação da aposentada Vanda Maria Pereira, de 62 anos, para deixar o local assim que o tempo regulamentar acabou.

Preferiu não ver os pênaltis. "Faz um mês que fiz uma cirurgia, fiquei até internada. Não posso mais ver esse troço", disse ela. "Estou odiando esse Neymar, teve oportunidades e não fez!"

A aflição da multidão só deu lugar à festa depois do pênalti final. Muitos choraram e a comemoração era de um título. O nome de Julio Cesar foi ovacionado mais de uma vez. Com lágrimas nos olhos, a aposentada Maria Aparecida, de 67 anos, repetia que a classificação era "resultado da fé" do povo brasileiro. "A gente tem de acreditar, tem de ter fé, esperança", disse ela, enquanto os torcedores pulavam e se abraçavam. "Me deu até uma cãibra aqui na coluna, de tanto torcer", reclamou, levando a mão às costas como quem pede substituição do jogo.

A Fan Fest lotou, mas dessa vez o número de torcedores que ficaram de fora foi menor. Houve uma pequena tensão no início do jogo na entrada pela Rua Líbero Badaró, mas não sem registro de confronto. "Por ser sábado, muita gente preferiu ver em casa. Eu prefiro a muvuca", disse o arquiteto Marcos Limeira, de 37 anos, que acabou se acomodando em um bar no Vale do Anhangabaú, atrás da Fan Fest. A gerente de loja Claudia santos, de 34 anos, conseguiu entrar no espaço e, ao sair, se sentiu ressuscitada depois das emoções do jogo. "Morri e revivi. Esse Brasil vai e não vai, esperava mais", disse. "Era para ser mais fácil, se continuar jogando assim não vamos chegar na final."

Assim que acabou o jogo, a festa foi para o Vale do Anhangabau, onde um grupo fazia um samba. Muita gente ficou para curtir o show Baile do Simonal, dos irmãos Simoninha e Max de Castro.

ALÍVIO NO RIO

Ao fim da partida entre Brasil e Chile na Copa do Mundo, o clima era de alívio na arena do Fifa Fan Fest, na praia de Copacabana, zona sul do Rio. Apesar da tensão na disputa de pênaltis, o designer Gabriel Pereira, de 25 anos, achou que o Brasil jogou "bem, sem menosprezar o Chile". A diferença, porém, foi a torcida, que poderá seguir pesando a favor, mesmo diante de adversários mais tradicionais, como Alemanha e Holanda.

"A tendência é só piorar, mas como a gente está em casa, a raça e o amor fazem a diferença", disse Pereira, pouco após o apito final e uma entrevista concedida ao canal esportivo de TV chinês CSPN.

Morador de Madureira, na zona norte do Rio, o designer assistiu ao jogo do lado de fora da arena do Fifa Fan Fest. Ele chegou a Copacabana às 14h, quando a área, com capacidade máxima de 20 mil pessoas, já estava lotada. À TV chinesa, Pereira exaltou a atuação do goleiro Júlio César, revelado pelo Flamengo, clube do qual o designer é torcedor.

Já a administradora de empresas Vanessa Santos não ficou satisfeita com o desempenho da seleção. "Ficamos na dúvida se o Brasil ganharia sim", contou ela, que também foi barrada pela lotação da arena e só conseguiu entrar na área de convivência depois que o jogo já tinha começado. Segundo Vanessa, Neymar foi o herói do dia.

O estudante Iuri Henriques contou ter sofrido durante a maior parte do jogo, mas confessa que foi ao Fifa Fan Fest para paquerar. "Já assisti a dois jogos aqui na arena. Para chegar nas gringas tem que ser brasileiro. Mas se estiver interessado em brasileira, tem que fingir que é gringo", revelou o rapaz.