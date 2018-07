Federação Alemã pede perdão por provocações de atletas a argentinos

Após a polêmica em relação às comemorações dos jogadores da seleção da Alemanha aos argentinos pelo título da Copa do Mundo, a Federação Alemã de Futebol se desculpou nesta quarta-feira. No site oficial da entidade, o presidente Wolfgang Niersbach lamentou a controversa celebração e alegou que não era a intenção dos atletas serem desrespeitosos.

"Eu sei por Oliver Bierhoff que a ideia dos jogadores surgiu espontaneamente de emoção e alegria. Eles são absolutamente dignos e justos desportistas que fazem a diversão de todos e apenas queriam comemorar com os torcedores. Desculpem se isso soou falso e enganoso para alguém", afirmou o presidente da Federação Alemã.

Para não haver qualquer atrito na relação entre federações, Niersbach se desculpará também com o presidente da entidade sul-americana. "Eu vou escrever uma carta para o meu colega Julio Grondona e deixar claro mais uma vez que a ação não teve a intenção de ser desrespeitosa. Temos todo o respeito pela Argentina e boas relações com a federação local", disse.

A polêmica surgiu na última terça-feira, em palco montado no Portão de Brandemburgo para as comemorações do tetra alemão na Copa. A Federação divulgou vídeo em que Roman Weidenfeller, Shkodran Mustafi, Andre Schürrle, Miroslav Klose, Mario Götze e Toni Kroos cantam famosa música entre torcedores em versão que provoca os argentinos. A imprensa do país sul-americano alegou racismo e torcedores demonstraram antipatia com a brincadeira nas redes sociais.