Felipão se preocupa com Neymar: 'Talvez tenhamos um problema'

O técnico Luiz Felipe Scolari está preocupado com as condições físicas de Neymar e não garante que o jogador estará em campo contra a Colômbia , sexta-feira, no Castelão, pelas quartas de final. "Neymar fez um esforço muito grande. Vai ficar (com a coxa) inchada por alguns dias e talvez estejamos com um problema grande para o próximo jogo", afirmou. Segundo o técnico informou na entrevista coletiva, Neymar atuou "75 minutos com uma pancada na coxa muito forte". "A perna está desse tamanho! Conseguiu jogar porque adora o que faz. Joga por amor a profissão, esquece que é Copa do Mundo e faz isso com naturalidade", completou.

Com quatro gols marcados, Neymar é um dos destaques da Copa, mas não chegou a ter uma atuação brilhante diante do Chile. Mesmo assim foi importante na classificação brasileira às quartas de final. Ele, inclusive, bateu o último pênalti da equipe, colocando o time em vantagem por 3 a 2, antes de Jara acertar a trave no último pênalti do Chile. "Neymar tem 21, 22 anos, mas tem experiência de quem tem 35. É um jogador maduro e pronto. Lida com a dificuldade de não ter a idade naturalmente. É muito bom mentalmente. Detalhes na vida dele que indicam que está pronto desde os 17 anos. Gosta de jogar futebol. No pênalti, bateu como se estivesse numa pelada na praia em Santos", elogiou.

Além de converter o seu pênalti, Neymar cobrou o escanteio que redundou no gol de David Luiz. Tudo isso, de acordo com Felipão, mesmo com as dores da pancada que sofreu, fez o treinador recordar do jogo entre Portugal e Holanda, pela Copa de 2006, quando perdeu Cristiano Ronaldo logo no começo do duelo, lesionado.

"Me lembrei de quando era técnico de Portugal e, aos dez minutos, o Boulharouz quebrou o Cristiano Ronaldo no meio. Aí, ele saiu com 15 minutos", disse. "O Neymar precisa ser valorizado pelo seu esforço. Teremos alguns dias para colocá-lo em campo no próximo jogo", completou o treinador da seleção.