Fellaini deixa treino da Bélgica após levar pancada na perna

O volante Marouane Fellaini, um dos destaques da seleção da Bélgica, se retirou do treinamento neste domingo após acusar um incômodo na coxa ao sair de uma jogada mais brusca. Apesar disso, o técnico Marc Wilmots não acredita que ele seja problema para as oitavas de final contra os Estados Unidos, na próxima terça-feira, em Salvador.

"Marouane recebeu uma pancada na coxa, assim como Moussa Dembele ontem (sábado)", minimizou o treinador, lembrando o incidente com o outro meio-campista.

Se ambos não devem ser desfalques contra os norte-americanos, a ausência do capitão Vincent Kompany no duelo é mais certa a cada dia. O zagueiro não treina desde a atividade de reconhecimento do Itaquerão na última quarta-feira, véspera da partida contra a Coreia do Sul, quando sentiu uma lesão na virilha.

"Vincent está melhor. Veremos se vai poder treinar amanhã (segunda-feira)", disse Wilmots, ponderando que ele só jogará se estiver 100% recuperado. "Sua presença é uma interrogação", completou.

Completando o quadro de lesionados, mas em situação melhor do que a de Kompany, está o lateral-esquerdo titular Thomas Vermaelen. O atleta ainda se recupera de contusão muscular na coxa direita. No entanto, ele foi a campo já no último sábado, treinou separadamente ao lado de um fisioterapeuta e tem mais chances de jogar na terça-feira contra os norte-americanos.