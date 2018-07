Festa na Argentina após a Copa tem saques e depredações

A festa pelo vice-campeonato mundial, que tomou as ruas de Buenos Aires após a derrota da Argentina para a Alemanha foi substituída por um confronto entre torcedores e policias, perto do Obelisco da cidade. Mais de mil torcedores estavam no local com esperança de comemorar a segunda colocação na Copa do Mundo quando cenas de tumulto e vandalismo começaram.

Segundo informações do jornal Clarín, cerca de 15 pessoas depredaram um veículo da emissora TN (Todo Notícia), arrancaram a antena de transmissão e obrigaram os jornalistas a abandonar o carro. Embriagados, torcedores começaram a subir nos postes e semáforos. Lojas teriam sido saqueadas

A polícia reagiu ao tumulto utilizando bombas de efeito moral e canhões de água e foi atacada por pedras pelos torcedores mais exaltados. Segundo a Todo Notícia, há cerca de 55 torcedores e 15 policiais feridos. As forças de segurança prenderam pelo menos 40 pessoas.

A Argentina chegou a uma final de Copa do Mundo após 24 anos. Inicialmente o clima de decepção tomou conta da torcida pelas ruas do país, rapidamente substituída por cantos de apoio ao time de Alejandro Sabella.