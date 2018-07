Fifa abre processo disciplinar contra Luís Suárez por mordida

A mordida que Luís Suárez deu no zagueiro italiano Giorgio Chellini não deve ficar impune. A Fifa emitiu na madrugada desta quarta-feira um comunicado onde afirma ter aberto um processo disciplinar contra o atacante uruguaio devido ao lance, flagrado pelas câmeras que acompanhavam a partida.

Suárez, que diz não ter mordido o adversário no lance em questão, teria infringido até dois artigos do Código Disciplinar da Fifa: o 48 (má conduta contra oponentes e oficiais da partida), que prevê até duas partidas de suspensão em caso de agressão e o 57 (comportamento ofensivo e falta de fair play), cujas penas previstas são mais brandas, como multa ou retenção da premiação. Caso seja punido, Suárez pode perder a partida contra a Colômbia, válida pelas oitavas de final da Copa do Mundo.

Para evitar que seu principal jogador fique de fora de uma partida decisiva, a Federação Uruguaia de Futebol tem até as 17h desta quarta-feira para apresentar uma defesa do caso.

O árbitro mexicano Marco Rodriguez, responsável pelo confronto entre Uruguai e Itália, não viu o que aconteceu no lance e não deu sequer cartão amarelo. Segundo o comunicado da Fifa, neste caso o Comitê Disciplinar deve intervir e tem liberdade para utilizar como prova evidências em áudio e vídeo.

ENTENDA O CASO

Principal jogador do Uruguai na Copa do Mundo, as câmeras flagraram o atacante Luís Suárez dando uma mordida no ombro de Chellini durante a partida decisiva na última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo. Não é a primeira vez que o uruguaio se envolve em problemas semelhantes. Em 2013, o jogador do Liverpool deu uma dentada em Ivanovic do Chelsea, e recebeu 10 jogos de suspensão da Federação Inglesa. Três anos antes, em 2010, o então atleta do Ajax mordeu o pescoço do volante Otman Bakkal, do PSV, ganhando o apelido de "Canibal".

Suárez é considerado um dos principais responsáveis pela recuperação uruguaia na Copa. Fora do primeiro jogo por ainda se recuperar de uma lesão no joelho, foi o autor do gol da vitória sobre a Inglaterra, já no final da partida.