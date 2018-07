Fifa rejeita recurso e mantém pena do uruguaio Luis Suárez

A Fifa decidiu rejeitar o recurso de Luis Suárez e confirma a punição contra o uruguaio em sua totalidade. O jogador foi punido por dar uma mordida no zagueiro da Itália Giorgio Chiellini. O atacante esperava que, ao reconhecer seu ato, a sanção fosse revista. A Fifa optou por não suavizar a pena. O caso agora deve ir para o Tribunal Arbitral dos Esportes (TAS), a instância máxima na justiça esportiva e com sede em Lausanne.

Suárez pegou nove jogos em competições da Fifa de suspensão e quatro meses de afastamento do futebol, além de uma multa. A punição foi a maior por agressão em uma Copa do Mundo e foi considerada como exagerada até mesmo pelo jogador que recebeu a mordida.

O uruguaio, em sua primeira explicação à Fifa e revelada com exclusividade ao Estado, negou que tivesse mordido o zagueiro italiano e disse apenas que bateu com o rosto no adversário. Depois da sanção e tentando rever a punição, Suárez emitiu um comunicado pedindo desculpas pelo incidente, admitindo a mordida e dizendo que nunca mais repetiria o ato.

A declaração foi um esforço para convencer o Comitê de Apelação da Fifa a rever o caso e reduzir a pena, principalmente no que se refere aos quatro meses de afastamento do futebol e até de treinos.

Tanto Suárez como a Federação Uruguaia de Futebol apresentaram um recurso. Ambos foram rejeitados. Agora, caberá ao TAS tomar uma decisão. Mas o processo promete se arrastar em uma longa disputa legal.