'Foi nossa melhor partida na Copa', comemora Neymar

Neymar mais uma vez foi o grande destaque da seleção brasileira. Sob sua liderança e seus dois gols, o Brasil superou os erros no primeiro tempo contra Camarões e buscou a goleada pelo placar de 4 a 1, em Brasília, nesta segunda-feira. A vitória garantiu a classificação às oitavas de final e como primeiro colocado do Grupo A.

Eleito o melhor jogador da partida pela Fifa, o atacante admitiu que a seleção fez sua melhor apresentação nesta Copa. "A gente foi muito bem. Foi a melhor partida nossa. Todo mundo está de parabéns", comemorou o jogador do Barcelona, que assumiu a artilharia da Copa, com quatro gols.

Apesar do protagonismo da partida, Neymar evitou colher os louros por seu grande desempenho. "Acho que a responsabilidade que eu assumo dentro do campo é de ajudar os companheiros e criar jogadas, e na marcação também. Cada um tem a sua posição na equipe. Todo mundo sabe que não existe o mais importante, todos são importantes", ponderou.

Para o atacante, a seleção buscou a vitória que precisava para recobrar a confiança, às vésperas do mata-mata. O time vinha sendo alvo de críticas depois do empate sem gols com o México na segunda rodada do Grupo A. "Nós fizemos por merecer esse placar. A gente vai com mais confiança", projetou Neymar.

Por ser o primeiro da chave, o Brasil vai duelar com o segundo time do Grupo B, o Chile. A partida, válida pelas oitavas de final, será disputada no sábado, na Arena Castelão, em Fortaleza.