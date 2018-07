'Foi um dia negro para nós', lamenta Ottmar Hitzfeld, da Suíça

Minimizar a goleada por 5 a 2 imposta pela França e manter o tom otimista por uma vaga no Grupo E foram os duros desafios de Ottmar Hitzfeld após a partida na Fonte Nova. O técnico da Suíça chegou para a entrevista coletiva com semblante ainda mais carrancudo, mas escolheu as palavras para analisar o jogo.

Ao comentar a partida, ele admitiu que o desempenho da equipe foi muito abaixo do esperado e lamentou o fato da equipe ter acusado o golpe do primeiro gol, o que acabou sendo crucial para que a França construísse a goleada sem maiores dificuldades.

"Estou muito decepcionado, foi um dia negro para nós. Não alcançamos nosso potencial pleno. Até o primeiro gol tivemos um bom início, mas aí os gols nos quebrara. Foi terrível voltar ao jogo porque eles ficaram à espera dos nossos erros para os contra-ataques e tivemos que fazer esse jogo deles", analisou o treinador.

Mesmo com a surra, a Suíça continua com boas chances de classificação. Para passar de fase, os helvéticos precisam vencer Honduras e os equatorianos não podem bater os franceses na última rodada. Até por isso o técnico procurou pontos positivos na dura derrota imposta.

"Vamos analisar esse jogo o quanto antes, falarei com os jogadores e terei conversas individuais. Depois de ver o vídeo do jogo, vamos olhar para o futuro. Temos boas chances de nos classificarmos, não podemos ficar tão temerosos e nem nos abalar com as críticas, que virão e com razão. Ganhamos juntos e perdemos juntos e espero uma reação conjunta da equipe."