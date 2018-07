Fora das oitavas de final, Agüero faz treino leve e exibe melhora

Sergio Agüero fez um treino leve na manhã deste domingo e começa a dar sinais de melhora da lesão muscular que sofreu na partida contra a Nigéria, na quarta-feira, pela última rodada do Grupo F da Copa do Mundo. O jogador deu voltas no gramado da Cidade do Galo, em Belo Horizonte, onde todo o elenco argentino está treinando, e reforçou o tratamento sobre a perna esquerda.

Desde quando foi substituído ainda na primeira etapa do jogo contra os africanos, essa foi a primeira atividade física ao ar livre realizada pelo jogador. No entanto, apesar do progresso, o atacante do Manchester City, da Inglaterra, está fora do jogo pelas oitavas de final, na próxima terça-feira, contra a Suíça, no Itaquerão, em São Paulo. E, como no jogo diante da Nigéria, o seu substituto dele deverá ser Lavezzi.

A expectativa do departamento médico argentino é a de que Agüero esteja à disposição do técnico Alejandro Sabella numa eventual disputa das quartas de final do Mundial, caso o time liderado por Lionel Messi passe pelos suíços.