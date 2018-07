Fred revê ex-companheiro do Lyon em treino da seleção

O atacante Fred recebeu nesta sexta-feira, no treinamento da seleção brasileira, a visita de um ex-companheiro. A atividade desta tarde, na Granja Comary, em Teresópolis (RJ), foi acompanhada de perto pelo ex-jogador norueguês John Carew, que atuou ao lado do brasileiro no Lyon, da França.

Carew foi um dos visitantes presentes ao treino na concentração da seleção, que segue realizando trabalhos fechados ao público, mesmo com os apelos constantes os torcedores que se aglomeram nos arredores da Granja Comary, mas que são, eventualmente, liberados para convidados e pessoas ligadas aos patrocinadores da seleção e da CBF.

Após o treino desta sexta-feira, Fred foi em direção a Carew, o abraçou e conversou rapidamente com o ex-atacante norueguês, que lhe desejou boa sorte na sequência da Copa. E o brasileiro, centroavante titular da seleção, espera que o apoio do amigo o ajude - afinal, passou em branco nos dois primeiros jogos do Mundial, tendo as suas atuações questionadas.

Assim como Fred, Carew chegou ao Lyon em 2005, deixando o clube francês em 2007, dois anos antes, portanto, do brasileiro, que acabou retornando ao País para defender o Fluminense, o seu atual clube. Hoje aposentado, o norueguês de 34 anos tem passagem pela seleção da Noruega, tendo disputado a Eurocopa de 2000.