Goleiro grego acha que terá condições de jogo contra a Costa Rica

O goleiro grego Karnezis foi substituído no primeiro tempo, por causa de dores, mas acredita que poderá estar em campo diante da Costa Rica para a partida de oitavas de final da Copa. "Até lá tenho tempo para me recuperar e acho que terei condições de jogo", afirmou.

Os jogadores da equipe, ao mesmo tempo que se mostravam bastante felizes com a classificação heroica, também reclamavam das críticas que sofreram nos últimos dias. "Falaram muito da gente, mas em campo todos viram que jogou melhor", reclamou o zagueiro Manolas.

Para ele, a vaga nas oitavas de final é um marco na Grécia. "Sabemos que temos um time muito forte e queríamos isso desde o começo. Estamos entre as 16 melhores equipes do mundo e torço para que possamos avançar ainda mais", disse, ciente de que a equipe terá mais uma pedra no caminho. "A Costa Rica será um adversário complicado, mas vamos buscar a classificação para as quartas."