Höwedes explica que marcação de Messi será um 'esforço coletivo'

Com a possibilidade de ser escolhido pelo técnico alemão Joachim Löw para marcar Messi na final da Copa do Mundo no domingo, contra a Argentina, no Maracanã, o zagueiro Höwedes disse estar calmo e não temer a possível missão, mas revelou que o argentino será marcado por todos.

"Farei minha parte, mas isso (a marcação) será um esforço coletivo. É assim que até mesmo um jogador de grande qualidade pode ser parado", afirmou o defensor do Schalke 04 nesta quinta-feira em Santa Cruz Cabrália.

Höwedes já teve de lidar com outra sensação desta Copa do Mundo, logo na estreia. Cristiano Ronaldo saiu da Arena Fonte Nova sem marcar um único gol e não representar perigo para a meta de Neuer na goleada alemã por 4 a 0. Zagueiro de origem, Höwedes desafiou os céticos com suas performances na lateral esquerda na competição.

"Já que estamos na final, devo ter feito alguma coisa certa até aqui", disse o defensor, que é um dos três alemães que jogaram todos os minutos nos confrontos da sua seleção nesta Copa. Os outros dois foram o goleiro Neuer e o capitão Philipp Lahm.

O jogador do Schalke tem sido usado como lateral esquerdo por Löw durante o Mundial desde o primeiro duelo. A posição tem sido considerada um ponto fraco no time alemão durante anos. Após a ida de Lahm para a lateral direita e mais tarde para o meio-campo, Löw testou vários jogadores na posição e reclamou muito por não ter encontrado o jogador que atingisse suas exigências.

Ninguém sabe quando o treinador teve a ideia de utilizar Höwedes na esquerda, mas a decisão tem agradado a todos. "Estou jogando numa posição para a qual eu não treinei. Mas acredito que estou ajudando a equipe com a minha presença", ressaltou Höwedes.

A Alemanha iniciou a competição com quatro zagueiros na linha de defesa, mas Lahm voltou à lateral direita para o duelo com a França e a defesa ganhou estabilidade. Höwedes sempre jogou em seu clube e na seleção pela esquerda quando foi necessário, mas a posição é uma novidade para ele. "Para mim, é totalmente louco o que está acontecendo. Ainda não consigo acreditar. É sensacional o que está acontecendo comigo e a final será o destaque. Queremos o título."

Mesmo não atacando muito pela esquerda, Höwedes recebeu elogios de Löw por suas performances robustas. "Ele tem sido muito forte nas disputas mano a mano e tem corrido uma distância considerável", disse o treinador. "Seu forte jogo aéreo tem sido útil tanto na defesa como no ataque", concluiu Löw.