Ídolo argentino, Di Stéfano é homenageado antes de semifinal

O ex-atacante argentino do Real Madrid Alfredo Di Stéfano foi homenageado nesta quarta-feira antes do pontapé inicial da partida entre Argentina e Holanda pela semifinal da Copa do Mundo no Brasil.

A Arena Corinthians, em São Paulo, fez um minuto de silêncio em respeito à “Flecha Loira”, considerado por muitos como o melhor jogador de todos os tempos e pedra fundamental na transformação do Real Madrid de um clube medíocre em uma das mais bem-sucedidas potências do futebol mundial.

O lendário Di Stéfano morreu na segunda-feira aos 88 anos em um hospital de Madri, onde havia sido internado dias antes devido a uma parada cardiorrespiratória.

Um grupo de torcedores argentinos gritou sem parar quando a imagem de Di Stéfano apareceu no telão do estádio, e todo o público se uniu para aplaudi-lo.

A Argentina entrou em campo com braçadeiras pretas em homenagem ao ídolo.

Di Stéfano conquistou 18 títulos em 11 temporadas pelo Real Madrid e marcou 308 gols oficiais, tonando-se “um símbolo, um ídolo do ‘madridismo’”, disse o clube após a sua morte.