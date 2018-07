Ídolo do Santos, Zito é internado após acidente vascular cerebral

O ex-volante e capitão do Santos Zito, José Ely de Miranda, de 81 anos de idade, sofreu acidente vascular cerebral quarta-feira e está internado na UTI da Santa Casa de Misericórdia de Santos, monitorado, sedado e sem previsão de alta. Natural de Roseira, Zito iniciou a carreira no Taubaté e se transferiu para a Vila Belmiro em 1952, tendo disputado 720 jogos e marcado 57 gols pelo Santos. Ele foi um dos destaques da seleção brasileira nas conquistas das Copa do Mundo de 1958 na Suécia e 1962 no Chile.

Entre os jogadores do maior do time do Santos da história, no fim dos anos 50, década de 60 e início da de 70 do século passado, Zito era chamado de Gerente, o único com autoridade para dar bronca em qualquer companheiro, inclusive em Pelé.

Depois de encerrar a carreira em 1967, Zito continuou ligado ao Santos e durante os 10 anos da administração de Marcelo Teixeira descobriu Robinho, Neymar e Gabriel, entre muitos talentos que levou para a base do clube.