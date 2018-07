Imprensa internacional destaca tetra alemão na Copa do Mundo de 2014

Para os perdedores, o desapontamento. Para os vencedores, o agradecimento. A vitória da Alemanha na prorrogação da final da Copa do Mundo, repercute de forma triste para os argentinos e com muita alegria para os alemães, que conquistaram o tetra no Maracanã.

Principal diário esportivo da Argentina, o Olé lamenta a derrota e diz que 'tiraram o título' da Argentina. Os jornalistas reclamam de um suposto pênalti não dado pelo árbitro Nicola Rizzoli de Neuer em Higuaín. Outros jornais argentinos como o Clarín e o La Nación lamentam o 'fim do sonho' argentino.

Do outro lado do continente, a festa é vista também nos veículos alemães. Principal jornal do país, o Bild chama Mario Götze, autor do gol, de 'Deus do futebol'. O Kicker seguiu uma linha muito parecida e também agradeceu o meia, que entrou no segundo tempo.

Além dos periódicos regionais, jornais como o espanhol Marca, e os italianos Gazzetta Dello Sport e Corriere Dello Sport, também destacaram o meia do Bayern de Munique como o herói que garantiu o tetra da Copa do Mundo.