Iniesta lamenta eliminação espanhola e se desculpa com torcida

Andrés Iniesta quebrou o silêncio e falou publicamente, por meio de sua conta pessoal no Twitter, sobre a precoce eliminação espanhola da Copa do Mundo. Depois da vitória da equipe sobre a Austrália, no jogo de despedida das duas seleções do Mundial, o campeão em 2010 pediu desculpas pela campanha decepcionante.

"Olá a todos. Há poucas coisas que eu possa vos dizer nesses momentos. A decepção por voltar tão cedo para casa é muito grande. Acreditávamos muito em poder fazer um bom Mundial e não foi assim", disse. "Peço desculpas e asseguro que trabalharemos para voltar a colocar a seleção onde se merece. Um abraço a todos.", encerrou.

Depois de meia hora, a mensagem já havia sido republicada cerca de 700 vezes na rede social.

Nesta segunda, o técnico Vicente Del Bosque, ainda com futuro indefinido na seleção espanhola, considerou que não se deve deixar de lado o papel dos veteranos, como Iniesta, na renovação do time, que nesta Copa atuou com praticamente a mesma formação do último Mundial. "Essa geração de jogadores fez escola por seus triunfos e comportamento. Temos de perder com a cabeça erguida".

A Espanha encerra a participação na Copa do Mundo em terceiro lugar no Grupo B, atrás de Holanda e Chile, com 3 pontos - 1 vitória e duas derrotas e um saldo de gols negativo.