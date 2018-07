Iniesta representa o fim de uma era vitoriosa da seleção da Espanha

Em 2010, Iniesta fez o gol que deu o título do Mundial para os espanhóis. Quatro anos depois, o meia se tornou a personificação da decepcionante campanha dos comandados de Vicente del Bosque, que se despediram do Mundial na primeira fase e com direito a uma goleada de 5 a 1 sofrida diante da Holanda, adversária da final na África do Sul.

O meia representa o fim de geração que venceu e convenceu o mundo da bola, com um futebol envolvente e que virou referência. Mas a experiência de um time que joga junto há anos se tornou um dos motivos para o fracasso. Embora tenha 30 anos, é bem provável que a história de Iniesta na seleção tenha chegado ao fim.