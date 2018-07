Jogadores belgas comemoram vitória com realeza de seu país

O rei Filipe e a rainha Mathilde assistiram no Maracanã, no Rio de Janeiro, à vitória apertada da Bélgica sobre a Rússia. Ao lado do presidente da Fifa, Joseph Blatter, a familía real belga acompanharam até o fim a partida da Copa do Mundo e depois, foram parabenizar os jogadores nos corredores do estádio.

A rainha foi simpática e cumprimentou jogadores como o capitão Vincent Kompany, com o cachecol da seleção belga. Já o rei, tirou foto com os jogadores, participando de selfies, como localizadas nos perfis de Dries Mertens e Adnan Januzaj, em seus respectivos perfis de Instagram.

Quem reproduziu as fotos também foi o perfil oficial do Facebook da seleção belga. Na página, torcedores também postaram selfies que tiraram após a vitória da Bélgica, neste domingo.