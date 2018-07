Jogadores da Argentina explicam cancelamento de festa com a torcida

Jogadores da Argentina se desculparam com a torcida por não terem feito contato com o público que esperava receber os vice-campeões em seu retorno ao país, nesta segunda-feira. O volante Mascherano e o atacante Lavezzi foram alguns dos que usaram sua página oficial nas redes sociais para agradecer todo o apoio durante a Copa e explicar a ausência da seleção no evento programado no Obelisco, em Buenos Aires.

Os atletas divulgaram a mesma nota de esclarecimento e revelaram que temor com a segurança na praça, palco de confusão depois da derrota da seleção após a perda do título para a Alemanha, foi um dos motivos do cancelamento da recepção. A festa pelo vice-campeonato deixou presos e sinais de depredação.

"Não fomos ao Obelisco por causa dos incidentes da noite de domingo. Ninguém garantiu segurança para nós e para as pessoas que estariam lá. Não quisemos por a integridade de ninguém em perigo", diz o comunicado. "Agradecemos a todos que foram até (o aeroporto) Ezeiza para nos receber e com um carinho único que só os argentinos podem dar. Desculpas por este mal entendido e agradecimentos infinitos".

A mensagem foi postada pelos jogadores depois de muitas reclamações do público argentino nas redes sociais.

Nesta segunda, a seleção e o técnico Alejandro Sabella desembarcaram no aeroporto de Ezeiza, em Buenos Aires, e foram recepcionados e parabenizados pela campanha na Copa do Mundo pela presidente Cristina Kirchner.