Jogadores da seleção brasileira recebem familiares na Granja

Ao contrário do que aconteceu após empatar com o México, os jogadores da seleção brasileira permaneceram na Granja Comary na folga desta terça-feira. O dia de descanso estava programado por Felipão antes mesmo da vitória por 4 a 1 sobre Camarões, e ficando em Teresópolis, o técnico poderá trabalhar com o elenco logo na quarta pela manhã.

O descanso começou ainda na madrugada, quando os jogadores foram recebidos para jantar com pizza na concentração. Na manhã desta terça, a visita de amigos e familiares foi liberada pela comissão técnica. Neymar recebeu visita do filho Davi Lucca, da irmã Rafaella e de alguns amigos.

Mesmo durante a folga, o camisa 10 do Brasil não deixou de ser 'assediado' e posou para uma foto com as filhas do goleiro Jefferson, que foram visitar o pai na concentração. David Luiz também foi alvo das atenções das meninas e postou uma foto em seu instagram (@davidluiz_4) com elas: '@jefferson_01 Olha aí as princesas aprendendo arte com o tio cabeludo e maluco! Hahaha'.

A CBF montou um espaço com cama elástica e piscina de bolinhas para as crianças se divertirem durante a estada na Granja Comary. Os filhos de Ramires aproveitaram os brinquedos e o jogador postou fotos no seu instagram (@rami7oficial): 'Folga com a família! Não tem nada melhor! Amo vocês!!'.

Na quarta-feira, a seleção brasileira volta a treinar em Teresópolis. Como o próximo jogo do Brasil será às 13h, horário de calor intenso, os jogadores não almoçarão, mas terão um café da manhã reforçado, para depois treinarem com bola.