Jogadores do Brasil recebem parentes e atendem fãs em Brasília

Com o treinamento da seleção brasileira marcado apenas para começar às 18h30 deste domingo no Estádio Mané Garrincha, em Brasília, os jogadores tiveram um longo período do dia livre para descansar, na véspera do duelo com Camarões, pela rodada final do Grupo A da Copa do Mundo. E eles aproveitaram bem, sendo que alguns também atenderam fãs nas proximidades do hotel onde a delegação está concentrada, enquanto outros receberam a visita de parentes.

Antes do almoço, a comissão técnica da seleção permitiu que os jogadores recebessem a visita de amigos e parentes em uma área reservada do hotel. Assim, o zagueiro Dante viu familiares, o lateral-direito Daniel Alves se encontrou com alguns amigos, o lateral-esquerdo Maxwell recebeu parentes e o também zagueiro David Luiz esteve com os seus pais.

Membros da comissão técnica também aproveitaram a oportunidade para encontros. O fisiologista Ernesto Garcia esteve com a esposa e os filhos, enquanto o técnico e ex-jogador Doriva, que foi convocado para a Copa de 1998, conversou com o amigo Anselmo Sbraglia, um dos preparadores físicos da seleção brasileira.

Além disso, dois jogadores aproveitaram o tempo livre para ter um contato mais direto com o torcedor brasileiro. No período da manhã, o goleiro Julio Cesar atendeu aos fãs que se aglomeraram nos arredores do hotel onde a seleção está concentrada por aproximadamente uma hora. Depois do almoço, foi David Luiz quem deu autógrafos e tirou fotos com os torcedores.

Líder do Grupo A da Copa com quatro pontos e saldo de gols superior ao México (2 a 1), a seleção precisa de um empate com Camarões, nesta segunda-feira, às 17 horas, no Mané Garrincha, para se garantir nas oitavas de final da competição.