Jogadores fazem campanha por Sabella na seleção argentina

Os jogadores argentinos declaram publicamente apoio à permanência do técnico Alejandro Sabella. O pedido mais contundente foi feito pelo craque da equipe, Lionel Messi. "Quero que ele continue. Alejandro fez muito bem a este grupo", disse o jogador, ainda no domingo, depois da derrota para a Alemanha no Maracanã.

O atacante Sergio Agüero disse que a continuidade do trabalho se tornou ainda mais necessária depois do resultado de domingo. "Depois do golpe que levamos (perda do título), a saída de Alejandro seria como levar outro golpe."

Messi e Agüero resumiram o sentimento de todo o vestiário da seleção argentina. O grupo, que via com reservas a presença de um treinador com pouca experiência à frente da seleção - Sabella iniciou sua carreira como técnico apenas em 2009 - tornou-se bastante unido durante a Copa. "Alejandro foi fundamental para que chegássemos aonde chegamos", elogiou Javier Mascherano, o capitão sem tarja da seleção.

Além de pensar no grupo, Messi também pensa em si quando pede a permanência do treinador. Com ele, o craque do Barcelona viveu sua melhor fase na seleção. Com treinadores anteriores, marcou 17 gols em 61 exibições. Com Sabella, foram 21 tentos em 25 jogos. No esquema do vice-campeão, todos jogam para Messi.

Sabella não fala sobre o futuro. Desde que seu empresário, Eugénio López, declarou que o treinador de 59 anos encerraria seu ciclo na seleção independentemente do resultado da final, ele evita projeções.

"Quero estar com meus jogadores e meus familiares. Ainda não falei com ninguém sobre meu futuro", disse após a final. "Precisamos de alguns dias de descanso."

Dirigentes da Associação de Futebol Argentino (AFA) avaliam que Sabella fez um bom trabalho e conseguiu superar a barreira das quartas de final, fase na qual a Argentina havia sido eliminada nas duas Copas anteriores. A tendência é que ele permaneça no cargo.

CAMARADA

O treinador ganhou o apoio do grupo com seu perfil discreto, conciliador e democrático. Administrou bem um princípio de crise quando Messi cobrou publicamente a utilização de um esquema ofensivo. Foi sincero e disse que os jogadores poderiam falar o que quisessem. Por fim, voltou atrás e reconheceu que os três atacantes eram a melhor solução. Reagiu com bom humor quando o brincalhão Ezequiel Lavezzi jogou água em seu terno quando lhe dava um conselho tático na partida contra a Nigéria. O episódio foi lembrado ontem, novamente com descontração, no encontro com a presidente Cristina Kirchner. Antes de sacar titulares, como o zagueiro Federico Fernández, fez questão de elogiá-lo.

Além do bom relacionamento, Sabella é um estudioso, vê táticas e os adversários e tomou decisões acertadas durante a Copa, como pedir que Messi e Higuaín também marcassem. O grupo reconhece isso.