Justiça nega pedido de habeas corpus de Ray Whelan, CEO da Match

A desembargadora Rosita Maria de Oliveira Netto, da 6ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio (TJ-RJ), negou o pedido dos advogados do CEO da Match, Raymond Whelan, de extensão do Habeas Corpus, que libertou o inglês, antes de ter sido feito um novo pedido de prisão (de quinta-feira), que o levou novamente a ser detido. De acordo com a assessoria de imprensa do TJ-RJ, não se trata do novo pedido de Habeas Corpus da defesa de Whelan; este ainda não foi julgado.

Com isso, o executivo acusado de ser o principal fornecedor do esquema milionário de venda ilegal de ingressos da Copa do Mundo continua preso no Complexo Penitenciário de Gericinó, em Bangu, onde está detido desde que se entregou, na segunda-feira, após quatro dias foragido.