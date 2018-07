Keylor Navas salva a Costa Rica e se torna um novo astro de luvas

Keylor Navas foi um dos responsáveis pela surpreendente campanha da Costa Rica, que deixou a competição invicta, após ser eliminada nas quartas pela Holanda. Ele chegou ao Mundial com 27 anos e com o título de melhor goleiro da última edição do Campeonato Espanhol, pelo modesto Levante.

Ao longo da competição, brilhou em todos os jogos e cansou de salvar sua seleção. Foi eleito o melhor em campo em três jogos (contra Inglaterra, Grécia e Holanda).

O sucesso fez com que se tornasse um dos atletas mais cobiçados do Mundial e disputado por grandes clubes da Europa. E, de quebra, foi escolhido pela Fifa para disputar o prêmio de melhor goleiro da Copa.