Klinsmann admite surpresa com classificação dos EUA

Apesar da derrota por 1 a 0 para a líder Alemanha, nesta quinta-feira, na Arena Pernambuco, a seleção dos Estados Unidos conseguiu a classificação para as oitavas de final da Copa do Mundo, situação que surpreendeu ao próprio técnico Jürgen Klinsmann. Ele admitiu que, antes do Mundial, não imaginava que pudesse ver os norte-americanos e os alemães avançando juntos no Grupo G.

"Se alguém tivesse me dito antes que passariam Estados Unidos e Alemanha, talvez eu não tivesse acreditado", disse o treinador alemão que comanda a seleção norte-americana, se referindo ao fato de que o grupo contava também com Portugal, favorito a ficar com a vaga ao lado dos alemães.

Sobre o jogo desta quinta-feira, o treinador destacou a importância de avançar de fase e disse que lidar com o fato de que o empate seria benéfico para as duas equipes foi um grande desafio. "Foi uma excelente realização para nossa equipe. Sabíamos que era um jogo complicado e não foi fácil lidar com o fato de jogar pelo empate", analisou.

Classificados para as oitavas de final da Copa, os Estados Unidos vão enfrentar agora o segundo colocado do Grupo H, que será conhecido ainda nesta quinta-feira.