Klinsmann vibra com tetracampeonato da seleção alemã

Considerado o mentor do grande time da Alemanha, Jürgen Klinsmann vibrou neste domingo com o tetracampeonato mundial conquistado pelos seus conterrâneos no Maracanã. Os alemães levantaram o troféu ao vencerem a Argentina por 1 a 0, com gol no segundo tempo da prorrogação.

"Sim, sim, sim!!! Jogi, você conseguiu!!!", comemorou Klinsmann, ao exaltar o técnico Joachim Löw, seu amigo e ex-colega no comando da seleção alemã. "Um grande cumprimento à Argentina, mas o melhor time venceu a Copa do Mundo", celebrou o atual técnico da seleção dos Estados Unidos, eliminada nas oitavas de final do Mundial.

Klinsmann participa indiretamente do sucesso da Alemanha por ter ajudado a formar este grupo, ainda em 2005, na disputa da Copa das Confederações antes da Copa realizada na Alemanha. Lá o treinador deu chance a novos jogadores que vieram a se destacar na seleção nos anos seguintes, como Bastian Schweinsteiger e Lukas Podolski.

Na época, o treinador sofreu com as críticas da imprensa e da torcida por ter dado preferência pela renovação do time alemão, na esteira de fracassos na Eurocopa e na Copa anterior. Em 2006, Klinsmann levou sua seleção ao terceiro lugar, repetido por Joachim Löw, seu auxiliar-técnico no Mundial anterior. A boa sequência de resultados da Alemanha nas últimas Copas culminou finalmente no título conquistado neste domingo.